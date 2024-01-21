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محافظ الغربية يقيل رئيس وحدة محلية لتقاعسه عن أداء العمل

كتب:

رفيق محمد ناصف
01:00 م | الأحد 21 يناير 2024
جانب من الجولة

جانب من الجولة

قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إقالة رئيس الوحدة المحلية بقرية حانوت، التابعة لمركز ومدينة زفتى؛ لتقاعسه عن أداء مهام عمله وسوء مستوى النظافة في القرية.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية في مركز ومدينة زفتى، ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات داخل المركز والذي يشهد أعمال مبادرة رئيس حياة كريمة، وأعمال النظافة وتقديم الخدمات للمواطنين داخل الوحدات المحلية.

التقاعس عن العمل 

 وأعرب محافظ الغربية، عن استيائه الشديد من أداء رئيس الوحدة المحلية لقرية حانوت بسبب عدم تواجده بالشارع ومتابعته أعمال النظافة وتقاعسه عن رفع الإشغالات بشوارع الوحدة المحلية، وكذلك عدم تفاعله مع المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم.

تقديم الخدمات الصحية 

وتابع محافظ الغربية جولته بتفقد وحدة طب الأسرة بكفر شبرا قلوج لتقدم الخدمات الصحية للقرية والقرى المجاورة، وتفقد محافظ الغربية خلال الجولة عمارات كفر سنباط 1 و2، واطمئن على مستوى التشطيبات، مؤكدا أنّ هذا المشروع سيوفر سكنًا ملائما يليق بالمواطن المصري طبقا لما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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بقلم رفيق محمد ناصف