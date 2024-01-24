محافظو الجيزة وأسيوط والفيوم يهنئون الرئيس السيسي بعيد الشرطة

بعث عدد من المحافظين برقيات تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وقيادات الوزارة بمناسبة الذكرى الـ٧٢ لعيد الشرطة المصرية، معربين عن أمنياتهم باستمرار الازدهار والتقدم والتنمية لمصرنا الحبيبة.

محافظ الجيزة: ذكرى تاريخية خالدة

وأشار محافظ الجيزة خلال برقيته إلى أن الاحتفال بعيد الشرطة في 25 يناير من كل عام هو ذكرى تاريخية خالدة في تاريخ البطولات والتضحيات التي سجلها أبناء الوطن عبر تاريخها العظيم، حيث نستمد منهم القدوة والمثل لأجيال قادمة ليكونوا قادرين على استكمال المسيرة والحفاظ على مقدرات وتراب هذا البلد الغالي والدفاع عنه، داعياً الله عز وجل أن يوفق سيادته لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء وللحاق بركب المستقبل من أجل غد مشرق لوطننا العزيز.

محافظ أسيوط: التاريخ سيسجل التضحيات

وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط في برقيته: «بمشاعر تفيض اعزازًا لشخصكم العظيم وتقديرًا لقيادتكم الرشيدة وبالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة أسيوط نتقدم بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة الذكرى الـ 72 لعيد الشرطة المصرية، داعياً الله العلي القدير أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غد مشرق لوطننا العزيز، وسوف يسجل التاريخ لكم بكل التقدير والعرفان الحرص على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية سائلين المولى أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق».

وبعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الـ 13 لثورة 25 يناير، وعيد الشرطة الــ 72، إذ جاء في البرقية: «بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أهالي وأبناء محافظة الفيوم، أتقدم لفخامتكم بخالص التهاني القلبية، بمناسبة الذكرى الـ 13 لثورة 25 يناير، وعيد الشرطة الــ 72، متمنيًا لكم دوام التقدم والنجاح، ولمصرنا الغالية دوام الرقي والازدهار».