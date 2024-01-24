محافظ البحر الأحمر يفتتح المركز التكنولوجي احتفالا بالعيد القومي

افتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، المركز التكنولوجي بمدينة الغردقة، وذلك ضمن خطة المشروعات التي أعلنت المحافظة احتفالا بالعيد القومي للمحافظة للذكرى 54 لمعركة شدوان بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

افتتاح المركز التكنولوجي بالغردقة

جاء ذلك تماشياً مع عملية التحول الرقمي وتطبيقها بجميع مدن المحافظة في إطار تنفيذ توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤية مصر 2030، لتقليل الوقت والجهد والتيسير علي المواطنين في معاملاتهم الحكومية المختلفة.

التحول الرقمي في البحر الأحمر

وأشار اللواء عمرو حنفي خلال الافتتاح عن انطلاق التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي بجميع مدن المحافظة اليوم، لافتًا إلى أن المنظومة ستساعد في عملية التحول الرقمي وإنهاء كافة إجراءات المواطنين بسهولة وسرعة من خلال مراكز خدمة العملاء بالمراكز التكنولوجية، والتي يتم من خلالها تسجيل الطلبات إلكترونيا وإرسالها واستلام الردود في الوقت ذاته.

مشروعات تطوير الخدمات الحكومية بالبحر الأحمر

وأكد أن ذلك يساعد في تسهيل العمل بين مشروعات تطوير الخدمات الحكومية بالبحر الأحمر وجهات المحافظة المختلفة، مشيرًا إلى تم تدريب 167 عاملًا في 46 إدارة على مدار 21 يومًا، وتشغيل المنظومة لكافة الإدارات، واستقبال طلبات المواطنين وإنهاء الإجراءات بإشراف كامل ومتابعة دقيقة.

وأضاف محافظ البحر الأحمر أنه يمكن للمواطن التعامل من خلال المراكز التكنولوجية والسداد دون الحاجة للانتقال إلى الجهات المعنية بنفسه، مشيرًا الي أنه تأسيس لمشروع قومي شامل لتكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية، والذي يعتبر أداة مهمة لإجراء تخطيط شامل وإعداد استراتيجيات التنمية المستدامة مما يساهم في اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقه و متابعة تنفيذ هذه القرارات بطريقة فعًاله، بالإضافة الي رفع كفاءة القرار التنموي الاستثماري، وتطوير البنية المعلوماتية لقطاعات الدولة المختلفة وتطوير الخدمات الحكومية.

وتابع أن منظومة التحول الرقمي تتيح للمواطنين الحصول على الخدمات عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط أو من خلال المراكز التكنولوجية المتواجدة بالديوان العام والوحدات المحلية، كما تسهم المنظومة في ربط المركز التكنولوجيا بإدارات المحافظة وتوفر للمسؤولين متابعة فعّالة لكافة الأعمال. لافتا ان وزارة المالية تقوم بمراقبة المنظومة على مستوى الجمهورية للحفاظ على حقوق المواطنين.