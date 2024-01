10 مرات.. مارتن سكورسيزي ثاني أكثر المخرجين ترشيحا للأوسكار

ترشح المخرج مارتن سكورسيزي لجائزة أوسكار أفضل مخرج عن فيلم «Killers of the Flower Moon»، وذلك في النسخة الـ 96 من جوائز أوسكار، ليصبح بذلك إجمالي جوائز أوسكار التي ترشح لها 10 جوائز على مدار مسيرته المهنية، ليحمل رقما قياسيا بكونه ثاني أكثر المخرجين ترشيحا للأوسكار بعد المخرج ويليام ويلر فقط الذي يحمل الرقم القياسي بـ12 ترشيحًا ورحل عن عالمنا عام 1981.

حصل فيلم «Killers of the Flower Moon» على 10 ترشيحات لجوائز الأوسكار، بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل ممثلة لليلي جلادستون وأفضل ممثل مساعد لروبرت دي نيرو.

10 ترشيحات لـ مارتن سكورسيزي كأفضل مخرج في تاريخ أوسكار

سجل سكورسيزي أول ترشيح له في عام 1980 عن فيلم «Raging Bull»، ومنذ ذلك الحين تم ترشيحه لأفلام «The Last Temptation of Christ»، و«Goodfellas»، و«Gangs of New York»، و«The Aviator»، و«The Departed»، و«Hugo»، و«The Wolf of Wall Street»، و«The Irishman»، ولم يفز بالجائزة سوى مرة واحدة عن فيلم «The Departed».

ترشيحات سكورسيزي للأوسكار

وترشيحات «سكورسيزي» العشرة تجعله ثاني أكثر المخرجين ترشيحًا على الإطلاق، خلف المخرج الراحل ويليام ويلر فقط الذي يحمل الرقم القياسي بـ12 ترشيحًا قبل وفاته في عام 1981.

ويحتل سبيلبرج المركز الثالث بتسعة ترشيحات، بدءًا من فيلم «Close Encounters of the Third Kind» عام 1977 وحتى فيلم «The Fabelmans» عام 2022، ولكنه فاز بالجائزة مرتين عن فيلمي «Schindler’s List» و«Saving Private Ryan».