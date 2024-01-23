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«اتصالات النواب»: صب الخرسانة بمحطة الضبعة تأتي في توقيت مهم وحيوي

كتب:

حسن صالح
06:29 م | الثلاثاء 23 يناير 2024
النائب أحمد بدوي

النائب أحمد بدوي

ثّمن النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشاركة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين في الصبة الخرسانية بمحطة الضبعة النووية عبر فيديو كونفرانس، قائلا «بوتين يشارك مصر أهم حدث في تاريخها المعاصر».

دفع التعاون الثنائي في المجالات المختلفة 

وأكد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري، أن هذه المشاركة تأتى فى إطار دفع التعاون الثنائى في المجالات المختلفة بين البلدين خاصة السياسية والتجارية والاقتصادية وفى مجال الطاقة، 

وأشار النائب أحمد بدوي، إلى أن مشاركة الرئيس الروسي عبر فيديو كونفرانس مع نظيره الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الحدث وصب الخرسانة في محطة الضبعة يأتي فى توقيت مهم وحيوي، لاستئناف الملفات المتعلقة بالمنطقة الصناعية الروسية والسياحة الروسية، فضلاً عن تدشين مفاعل الضبعة النووى، مشددا على أن روسيا ستظل حليفاً قوياً لمصر وداعمة لها باستمرار.

متانة العلاقات المصرية - الروسية

وأوضح، أن مشاركة الرئيس الروسى تؤكد متانة العلاقات المصرية - الروسية، خاصة بعد تولّى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم، معتبرا إياها بوابة لتعاون مثمر بين مصر وروسيا فى مجالات الطاقة والتصنيع.

وتابع، أن هذا الحدث يأتي قبل عقد المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده منتصف الشهر المقبل، سيكون لها مردود إيجابى على العلاقات الاقتصادية، خاصة أن مصر وروسيا شريكان أساسيان في منطقة الشرق الأوسط نظرًا للعلاقات القوية والعميقة بين البلدين، فضلا عن أن الدولة المصرية لا يمكن أن تنسى مساندة روسيا لثورة 30 يونيو.

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