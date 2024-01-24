التموين: ضخ كميات كبيرة من السكر بالأسواق.. وارتفاع معدلات توريد القصب

أكدت وزارة التموين، أن السكر الذي يتم تصنيعه من القصب المورد من المزارعين منذ بدء موسم الحصاد في يناير الجاري، يتم ضخه في الأسواق لإتاحته للمواطنين بسعر 27 جنيها بالسعر الحر، و12.60 السعر المدعم على بطاقة التموين للمستفيدين من الدعم.

التموين تضخ كميات وفيرة من السكر

وأشارت وزارة التموين، في تقرير لها إلى ضخ السكر بكميات وفيرة للأسواق مستمر من أجل إتاحته لجميع المواطنين، مشيرة في تقرير لها عن نسب توريد القصب حتى الآن إلى ارتفاع نسب توريد قصب السكر إلى مصانع الوزارة وعددها 7.

سداد مستحقات المزارعين

وتنفذ شركة السكر والصناعات التكاملية تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بسداد مستحقات المزارعين بنظام الميكنة من خلال البنوك التي يرغب المزارعون استلام مستحقاتهم من خلالها.

700 ألف طن

وتستهدف وزارة التموين من موسم حصاد القصب الحالي، استلام 7 ملايين طن قصب هذا العام لإنتاج 700 ألف طن سكر.