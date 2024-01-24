رئيس جهاز العلمين يهنئ الشرطة بعيدها ويهدي درع المدينة لمدير أمن مطروح

قدم المهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة التهنئة لقيادات وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة المصرية، حيث زار رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة مديرية أمن مطروح، وكان في استقباله اللواء عمرو جمال نائب مدير أمن مطروح.

رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة يهنئ الشرطة بعيدها

وأهدى المهندس أحمد إبراهيم درع المدينة لمدير لأمن مطروح، مع تمنياته بدوام الأمن والأمان على مصرنا الحبيبة.

واستقبل المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، حسن شحاتة وزير القوى العاملة بمقر جهاز المدينة، حيث تفقد وحدات سكن مصر المُخصصة لوزارة القوى العاملة وأعمال التشطيبات واللاند سكيب الخاص بالموقع، وأبدى إعجابه بما تم إنجازه من مشروعات بالمدينة وسرعة تطورها.

وزير الإسكان: تسليم وحدات سكن مصر والإسكان المتميز بالعلمين الجديدة

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن استمرار تسليم وحدات مشروع سكن مصر، ومشروع الإسكان المٌتميز ذي الطابع الساحلي، المُخصصة بنظام الحجز الإلكتروني «online» من منتصف يناير 2023 بمدينة العلمين الجديدة، حتى الأربعاء 6 من مارس.

وكان وزير الإسكان، أعلن أن مدينة العلمين الجديدة، تضم مشروعات سكنية متنوعة تضم مشروعات «سكن لكل المصريين، والحي اللاتيني، والداون تاون، والإسكان المتميز» وغيرها، بجانب المشروعات الخدمية، وفي مقدمتها جامعة العلمين الأهلية، والأكاديمية البحرية، والمنطقة الصناعية جنوب المدينة، بجانب الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي تسهم في جعل المدينة صالحة للسكن والمعيشة على مدار العام.

وأوضح المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أنه بالنسبة لمشروع سكن مصر، سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 27، يوم الاثنين 29 من يناير الجاري، ووحدات العمارة رقم 28، يوم الثلاثاء 30 ووحدات العمارة رقم 29، يوم الأربعاء 31 من يناير الجاري.

وكان المهندس أحمد إبراهيم، أعلن أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 30، الأحد 4 من فبراير، ووحدات العمارة رقم 31، يوم الاثنين 5 من فبراير ووحدات العمارة رقم 32، يوم الثلاثاء 6 من فبراير، ووحدات العمارة رقم 33، يوم الأربعاء 7 ووحدات العمارة رقم 34، يوم الأحد 11 فبراير ووحدات العمارتين رقمي 41، 42، يوم الاثنين 12 فبراير، ووحدات العمارات أرقام «44 – 45 – 46 – 47 – 48 - 49»، يوم الثلاثاء 13 من فبراير، ووحدات العمارات أرقام «74 – 77 – 78 – 80 – 81 - 86»، يوم الأربعاء 14 من فبراير.

أوضح المهندس أحمد إبراهيم، أنه جرى تخصيص أيام الأحد 25 فبراير والأربعاء 6 مارس للمتخلفين عن استلام وحداتهم السكنية.