رسميا.. بدء إجازة نصف العام وتوضيح مهم عن نتيجة الفصل الدراسي الأول

بدأت اليوم إجازة نصف العام الدراسي لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية رسميا، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول أمس الأربعاء 24 يناير لصفوف النقل للصفين الأول والثاني الثانوي والشهادة الإعدادية 2024.

موعد الفصل الدراسي الثاني 2024

وأكدت وزارة التعليم بدأ الفصل الدراسي الثاني 2024 يوم 10 فبراير، وذلك وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي المٌعتمدة رسمياً من الدكتور رضا حجازي وزير التعليم، مشيرا إلى أن عدد أسابيع الدراسة في الترم الثاني 18 أسبوعا.

وأضافت وزارة التعليم، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، تبدأ 25 مايو 2024 وتحسب أيام الامتحانات من أيام الدراسة الفعلية للترم الثاني بالخريطة الزمنية للعام الحالي، وينتهي الفصل الدراسي الثاني 6 يونيو.

- 10 فبراير.. بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب بكافة المحافظات.

- 30 مايو.. نهاية الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي.

- 22 يونيو امتحانات الثانوية العامة 2024.

- 1 يونيو بدء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات الفنية.

وفيما يخص نتيجة الفصل الدراسي الأول، ذكرت المديريات التعليمية، أن أعمال التصحيح وتقدير الدرجات تتم بدقة بكنترول الشهادة الإعدادية، مؤكدة اتباع الدقة وعدم الاستعجال حفاظا على حقوق الطلاب حتى يحصل كل طالب على حقه كاملا.

وأضاف المديريات التعليمية، أنه فور الانتهاء من التصحيح والتقدير ومراجعة النتيجة سيتم اعتمادها رسميا من قبل المحافظين وإعلانها للطلاب برقم الجلوس بكشوف بالمدارس أو علي موقع المديرية.