عضو بـ«الشيوخ» عن دعوة الرئيس لحوار اقتصادي: ضرورية في الظروف الراهنة

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية الدعوة لعقد حوار اقتصادي أعمق وأشمل، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بذكرى عيد الشرطة الـ72، مشيرا إلى أن ما تمر به مصر من تحديات اقتصادية تتطلب تضافر الجهود والاستفادة من جميع الخبرات الوطنية من أجل صياغة استراتيجية اقتصادية قادرة على العبور بمصر إلى الجمهورية الجديدة، واستكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأتها منذ سنوات.

أزمات دولية وإقليمية

وقال إن الحديث النظري عن القضايا الاقتصادية يصطدم في كثير من الأحيان بالواقع بما يضمه من ظروف وأزمات دولية وإقليمية، مشددا على ضرورة أن تتكاتف جميع الجهود الوطنية وفئات المجتمع من أجل أن تتمكن مصر من عبور الصعوبات التي خلفتها الأزمات الدولية المتعاقبة وكان أبرزها أزمة جائحة كورونا، والأزمة الروسية – الأوكرانية، بالإضافة إلى الأزمات الإقليمية ومنها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتوترات الموجودة بمنطقة البحر الأحمر بسبب هذه الحرب.

الضغوط الاقتصادية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أنه يقدر حجم المعاناة التي يواجهها الشعب المصري بسبب الضغوط الاقتصادية، وارتفاع أسعار السلع، مثمنا قيمة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها مصر، والتي جرى إدراكها كنعمة في ظل ما يتعرض له قطاع غزة أو عدد من دول الجوار من أزمات وصراعات داخلية، ما يؤكد قيمة توحيد الجبهة الداخلية ضد أي صعوبات أو تحديات تواجههنا.