نبيل الحلفاوي: رجال الشرطة ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن

حرص الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «x»، «توتير»، سابقا على تهنئة جمهوره والشعب المصري بعيد الشرطة الـ72.

وكتب نبيل الحلفاوي قائلا: «تهنئة للشرطة المصرية في عيدها ذكرى بطولة واستبسال شرطة الإسماعيلية في وجه جيش الاحتلال ‏وعد الله حق.. فليهنأوا بالجنة كل الشهداء من حماة مصر وشعبها عبر العصور».

نبيل الحلفاوي: شهداء الشرطة لم يتطلعوا لمغنم شخصي

وأضاف «الحلفاوي»: «لكل من خرج في مثل هذا اليوم منذ 13 عاما، من شباب مصر الأطهار الأنقياء بنية خالصة في سبيل مصر وشعبها، غير مٌتطلعين لمغنم شخصي أو فئوي صادق، الدعوات بأن يحتسبهم الله من الشهداء ويسكنهم فسيح جناته».