مهندسة معمارية: الاعتماد على المادة الخام المصرية تغيير جذري في الصناعات

قالت بسنت الرملي، مهندسة معمارية، إن استخدام الخامات المصرية بشكل كلي في صناعاتها كان تغييرًا جذريًا، لأن معظم الصناعات حاليًا تعتمد بنسبة كبيرة على المواد الخام المستوردة، موضحةً أنها كانت تعمل لأحد فنادق الجونة وكان العمل المطلوب منها بخامات التاك المستوردة، وهذا كان طلب المصمم الأجنبي، فعرضت عليهم أن يتم إنجاز الطلب بالخشب المصري.

وأضافت الرملي، خلال حوارها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلامية سالي شاهين، أنه تم إنتاج آلاف القطع خلال 3 أشهر، وكانت التجربة ناجحة، مشيرةً إلى أنه تم استخدام الخشب المستورد بجانب المصري، وذلك لأن لكل نوع من الخشب استخدامه، كما أنها تعمل على إنتاج أنواع متعددة من المفروشات والأثاث.

واستكملت: «عند حدوث مشكلة في الاستيراد، اعتمدت على الخام المصرية، ولم تكن مشكلة كبيرة بالنسبة لها، لأنها اعتادت على استخدامها، واستطاعت أن توظف الخشب المصري وغيره من الخامات المصرية في الاستعمالات الأخرى»، مضيفةً أنها بدأت منذ عام أن تخرج منتجات صديقة للبيئة.

وأشارت إلى أنها تمكنت من إنتاج كراسٍ خشبية مصنوعة من فرم المخلفات الزراعية، والقماش الخاص به مصنوع من إعادة تدوير البلاستيك.