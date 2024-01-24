«حجازي» في «اليوم العالمي للتعليم»: نسعى لتطوير المنظومة بكل جوانبها

نشر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم، عبر صفحته الرسمية بفيس بوك بمناسبة اليوم العالمي التعليم 2024، قائلا: «أتوجه لأبنائي الطلاب بخالص الأمنيات بمزيد من التفوق والنجاح ولزملائي المعلمين بخالص التقدير والاعتزاز؛ لما يبذلوه من جهود عظيمة في بناء أجيال المستقبل التي نضع على عاتقها الحلم والأمل والنهوض بالأمة».

وتابع الوزير: «بمناسبة هذا اليوم نسعى بكل ما لدينا من جهود، في ظل الجمهورية الجديدة، لتطوير المنظومة التعليمية بكل جوانبها بالشراكة والتعاون الوثيق مع كل الجهات ذات الصلة من وزارات وقطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني وجهات دولية لضمان توفير تعليم جيد ومنصف وشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة كأحد أهم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فالتعليم حق من حقوق الإنسان.. والاستثمار في البشر من أهم مقومات المجتمع الناجح المتقدم.. لذا نعمل على عدة محاور ترتكز على توفير تعليم منتج للمعرفة لأبنائنا الطلاب يواكب التطورات العالمية وتمكين المعلمين من خلال تزويدهم بالمعارف الضرورية والقيم والمواقف والمهارات والسلوكيات ليواكبوا التطوير المنشود، شعارنا "التعليم" من أجل الحياة.. التعليم من أجل المستقبل».