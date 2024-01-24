موعد انتهاء طرح شهادات الـ27% بالبنوك.. اعرف التفاصيل

شهادات بنكا مصر والأهلي المصري ذات عائد 27 % متوفرة في جميع فروع البنوك حتى شهر فبراير المقبل، وذلك بحسب تصريح سابق لرئيس بنك مصر، محمد الإتربي، الذي تحدث أن موعد شهادات 27 % ليس له موعد لانتهاء طرح شهادات الـ27% بالبنوك، وأنها متوفرة في جميع الفروع ببنك مصر.

حصيلة شهادات بنك مصر عائد 27 %

كشف بنك مصر، منذ قليل، أن حصيلة بنك مصر من عائد شهادات الادخار الجديدة ذات عائد 27 % بلغ نحو 31 مليار جنيه خلال الأسبوع الحالي، منذ يوم الأحد وحتى اليوم الأربعاء.

وأوضح محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، أن بنك مصر جمع حصيلة بقيمة 166 مليار جنيه حتى الآن من الشهادات الجديدة 27 % وهي شهادة طلعت حرب ويصرف هذا العائد سنويًا أما في حالة صرفها شهريًا يكون العائد 23.5 %.

حصيلة شهادات البنك الأهلي

وفي آخر حصيلة أعلنها البنك الأهلي من بيع ‎شهادات البنك الأهلي المصري بعائد 27% وهي الشهادة البلاتينية بلغت 135 مليار جنيه منذ طرحها الأسبوع الماضي.

وكشف بنك مصر عن تفاصيل شهادة طلعت حرب الادخارية الجديدة، وهي إما بعائد 27% سنوياً يتم صرفه بعد نهاية مدة الشهادة وهي لمدة عام، أو من خلال عائد 23.5% سنوياً يصرف يشكل شهري.

ويكون الحد الأدنى للشهادة ذات عائد 27 % بقيمة 1000 جنيه، ويمكن لأصحاب رؤس الأموال القليلة شراء تلك الشهادة ما يتيح فرصة جيدة للاستثمار بداية من الأموال القليلة حتى المبالغ الكبيرة.