«الأوقاف»: توزيع 9 أطنان لحوم إطعام على الأسر الأولى بالرعاية خلال أسبوع

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، توزيع 9 أطنان لحوم إطعام على الأسر الأولى بالرعاية الأسبوع المقبل، في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع.

تفاصيل مشروع لحوم صكوك الإطعام

وحول تفاصيل مشروع لحوم صكوك الإطعام التابع لوزارة الأوقاف، تنطلق من الأحد المقبل حتى الأربعاء 31-1-2024 من خلال عملية توزيع 9 أطنان من اللحوم، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي، في محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وبني سويف، والفيوم.

دفعة مساعدات إضافية جديدة لغزة

وفي وقت سابق قررت وزارة الأوقاف المصرية تقديم دفعة مساعدات إضافية جديدة لأهالي غزة، عبارة عن 20 طن لحوم من صكوك الإطعام و20 طن سلع غذائية، يتم إرسالها عاجلًا خلال شهر رجب الجاري.

وأوضحت وزارة الأوقاف أنّ إجمالي ما تم تقديمه من الأوقاف لأهالي غزة 70 طنًا من لحوم الإطعام و220 طنًا من السلع الغذائية، فضلًا عن 30 مليون جنيه تم تنفيذها بمعرفة تحيا مصر و60 مليون جنيه تم تقديمها في صورة سلع غذائية سابقًا ليصل إجمالي ما قدمته الأوقاف المصرية لأهالي غزة من مساعدات عينية أكثر من 100 مليون جنيه في صورة مساعدات غدائية.