بدء أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية في الدقهلية

أعلنت الإدارة العامة للمنطقة الأزهرية في محافظة السويس، بدء أعمال تصحيح أوراق إجابة امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، في مراكز التصحيح، تحت إشراف الدكتور مؤمن الهواري رئيس المنطقة الأزهرية بالسويس.

بدء أعمال التصحيح لأوراق الشهادتين الابتدائية والإعدادية

وشهدت منطقة السويس الأزهرية، اليوم الأربعاء، بدء أعمال تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، تحت إشراف ومتابعة الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية الذي وجه بتوفير الأجواء المناسبة للمُصححين وإتاحة جميع الأدوات اللازمة لهم.

انتظام العمل في كنترول تصحيح الأوراق

وأكد رئيس منطقة السويس الأزهرية، في تصريحات صحفية انتظام العمل في كنترول الشهادتين الابتدائية و الإعدادية، وتوزيع الأعمال على أعضاء الكنترول، مؤكدا الالتزام التام بجميع التعليمات الخاصة بالتصحيح وتقدير الدرجات، ووضع مصلحة الطالب في المقام الأول وإعطاؤه حقه دون زيادة أو نقصان.