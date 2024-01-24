ذكر يغفر الله به جميع الذنوب.. «الإفتاء» توصي بترديده بإخلاص (فيديو)

كشفت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، عن ذكر يغفر الله به جميع الذنوب، بشرط أن يردده الشخص بإخلاص وأن يعقد العزم على التوبة النصوح، وعدم العودة إلى تكرار الذنب وارتكاب تلك المعصية.

صيغة الاستغفار

وأوضحت الدار أنّ صيغة الاستغفار هي: «استغفر الله العظيم وأتوب إليه»، وذلك لقوله تعالى: «وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا»، وأيضاً: «إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ».