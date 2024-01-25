تنفيذ المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء خلال ساعات

تبدأ فروع وشبكات شركات توزيع الكهرباء اليوم، تنفيذ المواعيد الجديدة لتخيف الأحمال وقطع التيار لمدة ساعة واحدة فقط، اعتبارا من الحادية عشرة صباحا وحتى الخامسة عصرا، بعدما كانت مواعيد تخفيف الأحمال حتى أمس من الساعة الثانية ظهرا حتى الخامسة عصرا بسبب امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024.

بدء تنفيذ مواعيد تخفيف الأحمال

وأصدرت الشركة القابضة للكهرباء، تعليمات لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى محافظات الجمهورية «شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، القناة لتوزيع الكهرباء، شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، البحيرة لتوزيع الكهرباء، مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ومصر العليا لتوزيع الكهرباء» بتنفيذ الجدول الجديد لـ تخفيف الأحمال اعتبارا من الساعة الحادية عشر صباح اليوم ولمدة 6 ساعات.

كيف تتقدم بشكوى إلى شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدّة خطوات يجب اتباعها لتقديم الشكاوى بجميع قطاعات التابعة لها، كما يلي.

- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- يمكن تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.

- ويمكن إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- وعبرالإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

- أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- كما يمكن الاتصال على التلیفون رقم 23421475 «داخلي 154».