فحص 2.8 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 2 مليون و883 ألفا و135 طالباً بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها خلال العام الدراسي الحالي يوم 5 نوفمبر 2023.

الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مشيراً إلى أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية الحالية بجميع المحافظات.

أضاف «عبد الغفار» في بيان، أن خدمات المبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

‏ومن جانبه، قال الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة يجري تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يجري تسليم هؤلاء الطلاب «كارت متابعة» يحتوي على بياناتهم الخاصة، لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال عيادات التأمين الصحي بجميع المحافظات.

الفرق الطبية المشاركة في المبادرة

أشار الدكتور تامر سمير منسق المبادرة الرئاسية، إلى أن الفرق الطبية المشاركة في المبادرة جرى تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، وتدريبهم على معايير مكافحة العدوى.

أكد «سمير» أن جميع مهام المبادرة تتم مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيراً إلى أن المسح يجرى على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما تقوم فرق التثقيف الصحي بالمحافظات بتقديم التوعية للطلاب عن كيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن «106» للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.