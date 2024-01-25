ضبط 1100 طربة حشيش في الإسكندرية بـ7.7 مليون جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الإسكندرية، أنّ عنصرا إجراميا شديد الخطورة تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته «1100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 110 كيلو جرام، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه»، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ7 ملايين و700 ألف جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.