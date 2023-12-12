ضبط 175 طربة حشيش بحوزة عاطل في الإسكندرية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته 175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21,250 كيلوجرام.

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و500 ألف جنيه.