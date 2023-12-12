رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

ضبط 175 طربة حشيش بحوزة عاطل في الإسكندرية

كتب:

محمد بركات
05:15 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
متهم - أرشيفية

متهم - أرشيفية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته 175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21,250 كيلوجرام.

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و500 ألف جنيه.

اقرأ المزيد:

ضبط 250 طربة من مخدر الحشيش بحوزة عاطلين في الدقهلية

ضبط كمية من مخدر الحشيش مع تاجر قبل ترويجها في القاهرة

«الداخلية»: ضبط 5 أطنان من مخدر الحشيش بقيمة 350 مليون جنيه في البحر الأحمر

القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش في كرداسة

حبس المتهمين بالإتجار في مخدر الحشيش بالمنوفية.. محام يكشف العقوبة المتوقعة

تجديد حبس المتهمين بالاتجار في مخدر الحشيش بالإسكندرية

حبس متهم بحيازة مخدر الحشيش وأسلحة نارية بالمنوفية 4 أيام
بقلم محمد بركات