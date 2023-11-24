رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضبط 500 طربة حشيش بحوزة تاجرين في الإسكندرية.. قيمتها 2.1 مليون جنيه

كتب:

محمد بركات
01:30 م | الجمعة 24 نوفمبر 2023
طرب حشيش.. أرشيفية

طرب حشيش.. أرشيفية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط اثنين من العناصر الإجرامية، تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما بدائرة القسم، وبحوزتهما 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلوجراما، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2 مليون و100 ألف جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

ضبط شخصين بحوزتهما 300 طربة حشيش بقيمة مليوني جنيه قبل ترويجها بالإسكندرية

ضبط 240 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي في المنوفية

ضبط 430 طربة حشيش بحوزة تاجري مخدرات في الإسكندرية والسويس

ضبط 120 طربة حشيش داخل سيارة تاجر مخدرات في الغربية

ضبط 100 طربة حشيش بحوزة تاجري مخدرات في الإسكندرية

ضبط 240 طربة حشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالغربية

تجديد حبس مسجل خطر بتهمة حيازة 240 طربة حشيش ببورسعيد
بقلم محمد بركات