ضبط 500 طربة حشيش بحوزة تاجرين في الإسكندرية.. قيمتها 2.1 مليون جنيه

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط اثنين من العناصر الإجرامية، تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما بدائرة القسم، وبحوزتهما 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلوجراما، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2 مليون و100 ألف جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.