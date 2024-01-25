بعوائد تصل حتى 75%.. طريقة شراء أعلى شهادات ادخار جديدة في البنوك

تقدم البنوك المصرية الفترة الحالية شهادات بعوائد مرتفعة تناسب فئات مختلفة من العملاء، ومن أبرز هذه الشهادات والأعلى في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك الأهلي الكويتي، بحسب جدول أسعار العائد في المواقع الرسمية.

نرصد في السطور التالية كيفية شراء الشهادات الجديدة من البنوك، وأهم المعلومات عنهم.

يمكن شراء الشهادات الجديدة من خلال زيارة أي فرع من فروع البنوك، أو من خلال الإنترنت البنكي، أو عن طريق التطبيقات الخاصة بالبنوك.

شهادات الأهلي المصري ومصر

يقدم أكبر بنكين حكوميين شهادات مدة العام، بحد أدنى للشراء ألف جنيه، ومضاعفاتها، وبعائد 27% يصرف نهاية المدة و23.5% يصرف شهريًا.

وشهادات الأهلي المصري ومصر، من حق الأفراد الطبيعيين بالغين وقصر، ومصريون وأجانب، ويوفر البنكان إمكانية الاقتراض بضمان الشهادات وإصدار بطاقات ائتمانية.

شهادة البنك الأهلي الكويتي

يٌتيح البنك الأهلي الكويتي شهادة مدة الـ3 سنوات بعائد ثابت تراكمي 75%، يصرف نهاية المدة بعائد سنوي 18.8%، والحد الأدنى للشراء بألف جنيه ومُضاعفاتها.

ويوفر البنك الأهلي الكويتي في مصر، إمكانية الاقتراض حتى 95% من قيمة الشهادة، ويمكن الاسترداد بعد 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ الشراء.