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جدول ومواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في 6 محافظات بالدلتا

كتب:

سلامة عامر
01:01 م | الخميس 25 يناير 2024
شبكة الكهرباء ارشيفية

شبكة الكهرباء ارشيفية

بدأ فروع وشبكات المناطق الواقعة بنطاق عمل شركات توزيع الكهرباء جنوب وشمال الدلتا، تنفيذ مواعيد جداول تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة لتكون يوميا بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة الخامسة عصرا لمدة ساعة واحدة يوميا.

جدول تخفيف الاحمال بالدلتا

تنشر «الوطن» مواعيد تخفيف الأحمال الجديدة التي تنفذها جميع الفروع والشبكات بقطاع الدلتا بمحافظات «الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط - الغربية - المنوفية - القليوبية».

النطاق الجغرافي لشركة توزيع الكهرباء بجنوب الدلتا

ويبلغ عدد المشتركين بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء نحو 4 ملايين و650 ألف مشترك بنطاق عملها بمحافظات «الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط» التي تضم عددا من المناطق الصناعية منها «العصافرة بالمطرية ـ جمصة - مجمع الصناعات بميت غمر ـ المنطقة الصناعية بمطوبس - بلطيم - البرلس - الرمال السوداء بكفر الشيخ - دمياط الجديدة - مدينة الأثاث بدمياط»، إضافة إلى 3 مصايف هي «رأس البر ـ جمصة ـ بلطيم».

النطاق الجغرافي لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

ويشمل النطاق الجغرافي لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء 3 محافظات وهي «الغربية - المنوفية - القليوبية» ويبلغ عدد المشتركين على مستوى الشركة نحو 5.19 مليون مشترك.

 

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.