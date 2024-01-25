قرار من «الكهرباء» بتخفيف الأحمال 6 ساعات فقط.. اعرف الجدول والمواعيد

بدأت شركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى الجمهورية، تنفيذ تعليمات الشركة القابضة للكهرباء بشأن مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء لمدة 6 ساعات يوميا فقط، لتبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الخامسة عصرا

المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء

وأخطرت الشركة القابضة للكهرباء، شركات توزيع الكهرباء في المحافظات بتنفيذ المواعيد الجديدة لـ تخفيف الأحمال لمدة 6 ساعات فقط، بدءا من الساعة 11 صباحا حتى 5 عصرا، والتي أقرها مجلس الوزراء بدلا من التخفيف 12 ساعة من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12 منتصف الليل، على أن تكون مدة القطع 60 دقيقة فقط.

شركات توزيع الكهرباء على مستوى محافظات الجمهورية

وتنشر «الوطن» مواعيد العمل الجديدة وجداول تخفيف أحمال الكهرباء بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى محافظات الجمهورية «شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، القناة لتوزيع الكهرباء، شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، البحيرة لتوزيع الكهرباء، مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ومصر العليا لتوزيع الكهرباء» اعتبارا من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الخامسة عصرا لمدة 6 ساعات يوميا.