أعلنت شبكات قطاع الكهرباء، عن المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في المنوفية خلال الساعات القليلة المقبلة يوم الخميس 25 يناير، وهي طبقا للخطة التي جرى تنفيذها قبل الامتحانات.

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في المنوفية

وقال المهندس حاتم طعيمة، رئيس شبكات قطاع الكهرباء في المنوفية، إن مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في المنوفية تغيرت إلى 6 ساعات فقط على مدار اليوم، بداية من الساعة 11 صباحا، حتى الساعة 5 مساء.

وتابع «طعيمة»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة الرسمية جاءت من وزارة الكهرباء اليوم، ومن المقرر تنفيذها بداية من الغد الساعة 11 صباحا على جميع مراكز المحافظة.

انتهاء خطة تقليل ساعات تخفيف أحمال الكهرباء

الجدير بالذكر، أن خطة تقليل عدد ساعات تخفيف أحمال الكهرباء انتهت اليوم، تزامنا مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، التي كانت تنقطع 3 ساعات فقط يوميا من الساعة 2 حتى الساعة 5 مساء.