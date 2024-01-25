كاتبة نرويجية: فخورة باختيار بلادي ضيف شرف معرض القاهرة للكتاب

قالت الكاتبة النرويجية هانه أورستافيك، إنّ اختيار بلادها كضيف شرف النسخة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، شرف كبير لها وفرصة كبيرة للقاء كُتاب النرويج والعالم العربي والأدب المصري.

أضافت خلال لقاء ببرنامج «صباح جديد»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «رواية حب تُرجمت إلى أكثر من 18 لغة، كان من بينها اللغة العربية، وأعتقد أن الأدب هو شيء يلمس حياة الأشخاص بشكل عميق، فحينما نقرأ نتعمق في عالمنا وفي أجزاء من الإنسانية، أعتقد أن الأدب والترجمة أحد أهم الأشياء التي بإمكاننا فعلها في عالمنا لأنها تتحرك ببطء وعمق لأنها تُغير حياتنا».

وتابعت الكاتبة النرويجية: «أن نقرأ ونتعرف على أنفسنا ونغير من أنفسنا هو أمر رائع، ولا أعلم ما إذا كانت هناك روايات كتبتها ستترجم إلى اللغة العربية».

وذكرت، أنّ رواية حب قاسية لكنها تؤثر في الناس بشكل عميق لأنها تتحدث وتحلل سؤال "ما هو الحب" و"أين هو الحب"، وهي رواية عن شاب ووالدته، وخلال ليلة شتاء في الجليد يمضيان في طرق مختلفة.