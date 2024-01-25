«الحرية المصري»: الدعوة لحوار وطني اقتصادي استكمال لمسيرة البناء

قدّم أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري، والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، قائلا: «لا أحد ينكر تضحيات رجال الشرطة البواسل ومعركتهم الخالدة في بورسعيد، والتي نرددها للأجيال حول ما قدموه من بطولات وأمجاد من أجل الحفاظ على تراب الوطن».

عيد الشرطة

وقال مهني، في بيان له، إنّ كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفالية بعثت برسائل قوية فجاءت كلمة واضحة وشفافة لأغلب القضايا التي تشغل بال الرأي العام، فعاهدنا الرئيس دائما بالمصداقية والوضوح والمصارحة تجاه القضايا المختلفة، مؤكدا أنّ موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية لا ينكره أحد، فمصر لن تتخلي عن دعم الأشقاء في غزة بأي شكل من الأشكال.

الحوار الوطني الاقتصادي

وأضاف مهني، أنّ كلمة الرئيس شملت توضيح للعديد من القضايا سواء على الشأن الداخلي أو الخارجي، وحول الشأن الداخلي، فدعوة الرئيس السيسي لحوار وطني اقتصادي، يشارك فيه الخبراء، والنظر في الظروف والأزمات الدولية وإلاقليمية المحيطة، هو استكمال لمسيرة البناء والتنمية التى بدأت منذ سنوات، ومواجهة ما تمر به مصر من تحديات اقتصادية تتطلب تضافر الجهود والاستفادة من جميع الخبرات الوطنية، من أجل صياغة استراتيجية اقتصادية للعبور بمصر إلى الجمهورية الجديدة.

وأشار مهنى، إلى أنّ رسائل الطمأنة في كلمة الرئيس للرد على الشائعات والمعلومات المغلوطة بشأن موقف مصر الواضح والصريح منذ التاريخ تجاه القضية الفلسطينية، فموقف مصر واضح من خلال تأكيد الرئيس على الدعم الكامل للفلسطينيين عبر التاريخ.