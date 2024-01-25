جدول تخفيف أحمال الكهرباء في أحياء محافظة القاهرة.. ينتهي تنفيذه خلال ساعات

تنفذ شركات توزيع الكهرباء بشمال وجنوب القاهرة، جدول تخفيف الأحمال بنطاق جميع الفروع والشبكات الواقعة بنطاق محافظة القاهرة، ليكون من الساعة 11 صباحا حتى الخامسة عصرا لمدة ساعة واحدة وفقا للتعليمات الصدرة من القابضة لـ الكهرباء لشركات التوزيع.

جدول تخفيف الأحمال بنطاق محافظة القاهرة

وتستعرض «الوطن» جدول تخفيف احمال الكهرباء وقطع التيار والذي سيتم تنفيذة يوميا لمدة 6 ساعات تبدأ من الحادية عشرة صباحا وحتى الخامسة عصرا في المناطق الواقعة بنطاق محافظة القاهرة وهي: «حي الزيتون، حي الزاوية الحمراء، حي حدائق القبة، حي الشرابية، حي الساحل، حي شبرا، حي روض الفرج، حي الأميرية و حي السلام أول، حي السلام ثان، حي المرج، حي المطرية، حي عين شمس، حي النزهة، حي مصر الجديدة، حي شرق مدينة نصر، حي غرب مدينة نصر وحي الوايلي، حي منشأة ناصر، حي وسط، حي باب الشعرية، حي الأزبكية، حي بولاق، حي الموسكي، حي عابدين، حي غرب وحي المقطم، حي الخليفة، حي السيدة زينب، حي مصر القديمة، حي دار السلام، حي البساتين، حي المعادي، حي طره، حي المعصرة، حي 15 مايو، حي حلوان، حي التبين».