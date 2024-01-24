مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في بني سويف بعد التعديل 2024.. خطة جديدة

تبدأ شركة توزيع الكهرباء، في تنفيذ مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في بني سويف بعد التعديل 2024، وذلك عقب انتهاء امتحانات نصف العام الدراسي، إذ من المقرر أن يكون الانقطاع بالتبادل بين القرى والمدن المختلفة في المحافظة، ضمن خطة تخفيف الأحمال التي تجريها وزارة الكهرباء.

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في بني سويف بعد التعديل 2024

وحددت شركة الكهرباء، جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة بني سويف بعد التعديل 2024، بالتبادل بين المراكز والقرى التابعة للمحافظة، لتصبح ساعتين يوميًا.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في محافظة بني سويف 2024 ابتداء من غد الخميس، عقب إنتهاء امتحانات منتصف العام الدراسي، حيث قد قرر مجلس الوزارء تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء استجابة لأولياء الأمور بعدم قطعها ليلًا، واقتصار قطع الكهرباء ابتداء من الساعة 11 صباحًا وحتى الـ5 مساءًا.

ختام امتحانات المدارس والجامعات في محافظة بني سويف

وأختتمت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، امتحانات منتصف العام الدراسي 2023/ 2023 اليوم الأربعاء، كذلك اختتمت جامعة بني سويف، امتحانات نهاية الترم الأول للعام الدراسي 2023/ 2024.