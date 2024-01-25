جدول تخفيف أحمال الكهرباء بـ7 محافظات و5 مدن جديدة في القناة

نفذت قطاعات الكهرباء الواقعة بنطاق عمل شركة توزيع كهرباء القناة «الشرقية، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء»، والمدن الجديدة «العاشر من رمضان، الشروق، بدر، الهايكستب، والصالحية الجديدة»، مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي، لتكون 6 ساعات يوميا بدءا من الساعة 11 صباحا حتى الساعة الخامسة عصرا، على أن يكون التخفيف لمدة ساعة واحدة.

المدن والمراكز الواقعة بنطاق عمل شبكات كهرباء الشرقية

وتستعرض «الوطن» فروع شبكات الكهرباء الواقعة بالمناطق الواقعة بنطاق محافظة الشرقية وهي «الزقازيق - مدينة الحسينية - مدينة فاقوس - مدينة بلبيس - مدينة منيا القمح - مدينة أبو حماد - مدينة اولاد صقر- مدينة العاشر من رمضان - مدينة الصالحية الجديدة - مدينة كفر صقر- مدينة أبو كبير- مدينة القنايات - مدينة مشتول السوق - مدينة ديرب نجم - مدينة الإبراهيمية - مدينة ههيا - مدينة القرين - مدينة صان الحجر- مدينة العزيزية».