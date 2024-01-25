استرداد 200 فدان أملاك دولة بقرية طوخ الخيل في الظهير الصحراوي بالمنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم، من استرداد 200 فدان من أملاك الدولة بالظهير الصحراوي لمدينة المنيا، بزمام قرية طوخ الخيل.

شارك في حملة الإزالة عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، وإكرام محمود نائب رئيس المدينة، ومحمد سميح رئيس قرية طوخ الخيل، ومحمود شعيب مدير أملاك الدولة، ومسؤولو أملاك الدولة بالقرية.

أكد «طه» في بيان، أن هذه المساحة كانت مغتصبة من قبل بعض الأفراد، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة التعديات وإعادة الأرض إلى أملاك الدولة، ووضع لافتة تفيد بأن الأرض ملك الدولة ولا يجوز التعامل عليها.

شدد رئيس مركز ومدينة المنيا، على استمرار الحملات التفتيشية على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لمنع أي تعديات عليها، وحماية حق الشعب المصري.

موجة جديدة لإزالة التعديات

تستعد محافظة المنيا، لتنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إذ جرى تجهيز معدات الاصطفاف المشاركة في تلك الحملات التي ستنطلق السبت المقبل، بكل مراكز ومدن المحافظة بمشاركة الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة االمعنية.