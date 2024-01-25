جدول تخفيف أحمال الكهرباء في 20 حي ومركز ومدينة بالجيزة

نفذت فروع شركات توزيع كهرباء جنوب القاهرة، جدول تخفيف الأحمال الجديد في نطاق عملها بمحافظة الجيزة، وفق التعليمات الصادرة عن الشركة القابضة للكهرباء، لتكون مواعيد التخفيف يوميا من الساعة الحادية عشرة وحتة الساعة الخامسة عصرا ولمدة 60 دقيقة فقط.

ويتضمن الجدول تخفيف أحمال الكهرباء في 20 حي ومركز ومدينة بمحافظة الجيزة وهي «الدقي - الوراق - بولاق الدكرور - إمبابة - العجوزة - الهرم - العمرانية - الطالبية - المنيرة الغربية - مركز ومديمنة كراداسة - مدينة الحوامدية - مركز ومدينة الواحات - مركز ومدينة أطفيح - مركز ومدينة ابو النمرس - مركز ومدينة البدرشين - مركز ومدينة منشأة القناطر - مركز ومدينة العياط - مركز ومدينة الصف - مركز ومدينة أوسيم».