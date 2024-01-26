طريقة مشاهدة مباراة الأهلي وحتا الإماراتي.. «اتفرج ببلاش»

مباراة ودية يخوضها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الجمعة، أمام نظيره فريق حتا الإماراتي، في لقاء يجمع الفريقين ضمن معسكر الفريق الأحمر التدريبى بدولة الإمارات العربية لذا يمكن توضيح موعد انطلاق صافرة بداية المباراة والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة الأهلي وحتا الإماراتي

من المقرر أن يستضيف فريق حتا الإماراتي نظيره الأهلي على ملعبه، الجمعة، في مباراة ودية لهما، على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساء بتوقيت الإمارات.

مشاهدة مباراة الأهلي وحتا الإماراتي

ويمكن لكل عشاق المارد الأحمر مشاهدة مباراة الأهلي وحتا الإماراتي عبر قناة أبو ظبي الرياضية وقناة النادي الأهلي، التي سيخوضها لاعبو الفريق الأحمر تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بإصرار لتحقيق الفوز، لا سيما بعد خسارتهم في المباراة الودية الأولى لهم أمام فريق الأخدود السعودي بنتيجة 2-1 معسكره التدريبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

هزيمة الأهلي أمام الأخدود السعودي

واستقبلت شباك مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، هدفين، في اللقاء السابق أمام فريق الأخدود السعودي إذ سجل اللاعب الكولومبي خوان سباستيان الهدف الأول لفريقه السعودي في الدقيقة 31، وفي الدقيقة 51 سجل زميله اللاعب الروماني فلوران الهدف الثاني، قبل أن يُحرز محمد الضاوي كريستو، لاعب الأهلي الهدف الوحيد في الدقيقة 65، لتنتهي المباراة 2-1 لصالح فريق الأخدود.