جامعة بنها تقفز لرقم 9 ضمن أفضل 10 جامعات مصرية طبقا لتصنيف «ويبومتريكس»

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، تقدم الجامعة عالمياً في التصنيف الإسباني «ويبومتركس للاستشهادات المرجعية» نسخة يناير 2024، حيث حققت الجامعة زيادة في عدد الاستشهادات العلمية المرجعية من الإنتاج الفكري، بلغت في هذا الإصدار 246 ألفا و127 استشهادا مقارنة بالإصدار السابق الذي بلغ 213 ألفا و475 استشهادا بزيادة قدرها 32 ألفا و652 استشهادا خلال 6 أشهر فقط.

وأوضح رئيس جامعة بنها، أن الجامعة احتلت الترتيب التاسع بين الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية في التصنيف، ضمن أفضل 10 جامعات في مصر بين 50 جامعة مصرية.

وأشار رئيس جامعة بنها في بيان له، أن الجامعة جاءت في الترتيب 1099 عالميا، ضمن 5630 مؤسسة بحثية وجامعة دولية، تم إدراجهم في هذا الإصدار الجديد على مستوى العالم.

حساب الاستشهادات المرجعية

وأشار رئيس جامعة بنها، إلى أن التصنيف قد اعتمد على حساب الاستشهادات المرجعية من خلال الحسابات المعلنة على محرك البحث العلمي جوجل سكولار لـ 310 من هيئة التدريس التي تحمل اسم الجامعة «Benha University» بعد استبعاد أعلى 20 ملف شخصيا من القائمة، وذلك بعد تعديل منهجية التصنيف، حيث كان في إصدار يوليو 2022، يتم حساب أعلى 210 حسابات بعد حذف أعلى 20 ملفا شخصيا من القائمة.

دعم البحث العلمي

وأضاف رئيس جامعة بنها، أن تقدم جامعة بنها في هذا التصنيف يأتي نتيجة للدور الذي تبذله الجامعة في دعم البحث العلمي من خلال تحفيز أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وشباب الباحثين لنشر أبحاثهم العلمية في مجلات مصنفة دوليا ذات معامل تأثير عالي، موضحا أن تصنيف «ويبومتركس» يعد من أهم التصنيفات الدولية، ويعتمد على تقييم الجامعات العالمية من حيث مكانة البحث العلمي بها، كما يهدف إلى تحسين وجود مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على شبكة الإنترنت، وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة بطريقة الوصول المفتوح.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه للاطلاع على نتيجة التصنيف كاملا، يتم ذلك من خلال الرابط التالي هنا.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه للاطلاع على وضع جامعة بنها في التصنيفات العالمية المختلفة من خلال الرابط التالي من هنا.