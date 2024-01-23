جامعة بنها تنظم مؤتمرا عن التراث الثقافي في 20 أبريل المقبل

تنظم مجلة جامعة بنها للعلوم الإنسانية مؤتمرها العلمي عن «مستقبل التراث بين الرؤى والتحديات»، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، وذلك فى الفترة من 20 إلى 21 أبريل المقبل.

احتفال جامعة بنها بيوم التراث العالمي

وأكد رئيس جامعة بنها أن المؤتمر يأتي في إطار احتفال جامعة بنها بيوم التراث العالمي والذي يوافق 18 أبريل من كل عام، ويستهدف مجالات التراث الثقافي، والطبيعي، والفني، والأدبي، مشيرا إلى حرص الجامعة على زيادة الوعي الثقافي، وترسيخ قيم الانتماء والولاء لدى أبنائها الطلاب.

التراث في عصر الرقمنة

من جانبها قالت الدكتورة زينب فيصل رئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة ببنها ومقرر المؤتمر أن المؤتمر يضم عدداً من المحاور منها الحفاظ على التراث، فى عصر الرقمنة.