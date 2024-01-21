جامعة بنها تعلن القائمة النهائية للمشاركين في «هاكاثون التقنيات الناشئة»

أعلنت جامعة بنها عن الفرق المتأهلة للمرحلة النهائية في «هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم»، المقام في الجامعة بنها رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة «NAID»، ومعهد تكنولوجيا المعلومات «ITI» التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تأهل 30 فريقا في المسابقة

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، إن الفرق المتأهلة عددها 30 فريقا يتمثل 20 جامعة حكومية وخاصة وأهلية، حيث تشارك جامعة بنها بـ3 فرق، فيما تشارك جامعات الزقازيق ومطروح وكفر الشيخ والمنصورة والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والمنصورة الجديدة والجلالة وعين شمس بفريقين، بجانب مشاركة فريق واحد لجامعات مصر للعلوم والتكنولوجيا والمنيا وطنطا وبنها الأهلية والمنوفية والأقصر وأسيوط والجامعة المصرية الصينية، جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والفيوم وحلوان.

مسارات هاكاثون تمكين ذوي الهمم

وأضاف رئيس جامعة بنها أن مسارات هاكاثون تمكين ذوي الهمم تتكامل بغرض المساهمة في استحداث حزمة من الأفكار والمشاريع البرامجية الحديثة وتطويع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين الأشخاص ذوي الهمم، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة لهم وكذلك التوظيف، مشيرًا إلى أن جميع المسارات الهاكاثون تتكامل للوصول للهدف وهو تمكين ذوي الهمم وإزالة الحواجز والعوائق بين الأشخاص ذوي الهمم والمجتمع من خلال إيجاد حلول مبتكرة في مجالات مختلفة تشمل «الصحة، التعليم، التوظيف، الرياضة، الترفيه، الإتاحة».

الخريطة الزمنية لهاكاثون جامعة بنها

فيما أشار الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن باب التقدم للمشاركة في المسابقة فُتح يوم 14 أكتوبر من العام الماضي، واستمر التسجيل متاحًا حتى يوم 31 ديسمبر، حينما أعلنت جامعة بنها عن مشاركة 195 فريقا تمثل 30 جامعة حكومية وخاصة وأهلية، وبعد التصفيات الأولية نجح 30 فريقا من 20 جامعة حكومية وخاصة وأهلية بالمرحلة النهائية من الهاكاثون، حيث من المتوقع مشاركاتهم بأفكارهم ومشاريعهم في 3 مسارات تمثلهم المسابقة.

و أضاف سمير أن جامعة بنها سبق وأقامت «هاكاثون الحكومة الذكية، وهاكاثون المدن الذكية»، ونظمتهما الجامعة تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع شركة أمازون ويب سيرفيس، وحرصت جامعة بنها على الاستمرار في قيامها بدورها في تشجيع الطلاب على الابتكار والبحث والتطوير، لذا أقامت هذا العام فعاليات هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهم.

وأشار الدكتور شادي المشد المدير التنفيذي للمعلومات ومنسق عام الهاكاثون، إلى أن الجامعة حريصة على إقامة هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم من منطلق الإيمان بدور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التحول الرقمي بجانب السعي المستمر لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 بالتحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير من خلال تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية.

جوائز مالية للفائزين

وأكد توفير الإمكانيات اللازمة لإنجاح الهاكاثون ومساعدة الطلاب من الفرق المختلفة في تنفيذ أفكارهم ومشاريعهم، مشيرًا إلى أن الفعاليات النهائية للمسابقة تستمر على مدار الأيام من 11 إلى 13 فبراير الجاري، حيث سيتم في ختام المسابقة الإعلان عن الفرق الفائزة، وتقدم جامعة بنها جوائز مالية للفرق الفائزة بالمراكز الخمس الأولى، في 3 مسارات، وذلك بإجمالي 90 ألف جنيه.