أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 26-1-2024.. «الساسو» يسجل 17 جنيها

استقرار كبير شهده أسعار الكتاكيت وفق أسعار البورصة العامة للدواجن، اليوم الجمعة 26-1-2024 في الأسواق المصرية، حيث يعود سبب استقرار الأسعار لحالة الهدوء والتوازن القائم خلال الفترة الحالية ما بين العرض والطلب.

تستعرض «الوطن» أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 26-1-2024، وجاءت كما يلي:

أسعار الكتاكیت البیضاء الیوم في مصر

- هذا وقد تراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة ما بين 5 و6 جنيهات.

- هذا سعر الكتكوت البلدي بالأسواق المصرية ما بين 24 و24.25 جنيه.

- بينما تراوح سعر الكتكوت الساسو خلال بداية التعاملات في بورصة الدواجن ما بين 15 و16 جنيهًا.

- وتراوح سعر كتكوت ساسو بيور ما بين 16 و17 جنيهًا.

- أما عن سعر الكتكوت الهجين اليوم الجمعة بالأسواق المصرية فقد تراوح ما بين 9.5 و10.5 جنيه.

- أما بالنسبة لسعر كتكوت جيل ثاني، فيتراوح ما بين 12 و13 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في شركة الوادي

- كما سجل أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في شركة الوادي 27 جنيهًا.