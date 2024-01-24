أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 24-1-2024.. «الأبيض» يسجل 6 جنيهات

أعلن الموقع الرسمي للبورصة العامة للدواجن عن استقرار أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 24-1-2024 في الأسواق المصرية، وقد يرجع سبب تلك الهدوء إلى التوازن القائم الفترة الحالية بين العرض والطلب، كما أنَّ هناك توقعات باستقرار أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت مع بدء حلول شهر رمضان المبارك 2024.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 24-1-2024 والتي جاءت كما يلي:

أسعار الكتاكیت البیضاء الیوم في مصر

- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء ما بين 5 و6 جنيهات.

- كما يتراوح سعر الكتكوت البلدي في الأسواق المصرية ما بين 24 و 24.25 جنيه.

- فيما سعر الكتكوت الساسو في بداية التعاملات ما بين 15 و16 جنيهًا.

- بينما يتراوح سعر كتكوت ساسو بيور ما بين 16 و17 جنيهًا.

- وعن سعر الكتكوت الهجين اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية يتراوح ما بين 9.5 و10.5 جنيه.

- وبالنسبة لسعر كتكوت جيل ثاني يتراوح ما بين 12 و13 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في شركة الوادي

- كما تسجل أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في شركة الوادي 28 جنيهًا.