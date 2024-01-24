رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 24-1-2024.. «الأبيض» يسجل 6 جنيهات

كتب:

مريم حنفي
09:59 ص | الأربعاء 24 يناير 2024
أسعار الكتاكيت اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم

أعلن الموقع الرسمي للبورصة العامة للدواجن عن استقرار أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 24-1-2024 في الأسواق المصرية، وقد يرجع سبب تلك الهدوء إلى التوازن القائم الفترة الحالية بين العرض والطلب، كما أنَّ هناك توقعات باستقرار أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت مع بدء حلول شهر رمضان المبارك 2024. 

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 24-1-2024 والتي جاءت كما يلي: 

أسعار الكتاكیت البیضاء الیوم في مصر

- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء ما بين 5 و6 جنيهات. 

- كما يتراوح سعر الكتكوت البلدي في الأسواق المصرية ما بين 24 و 24.25 جنيه. 

- فيما سعر الكتكوت الساسو في بداية التعاملات ما بين 15 و16 جنيهًا. 

- بينما يتراوح سعر كتكوت ساسو بيور ما بين 16 و17 جنيهًا. 

- وعن سعر الكتكوت الهجين اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية يتراوح ما بين 9.5 و10.5 جنيه. 

- وبالنسبة لسعر كتكوت جيل ثاني يتراوح ما بين 12 و13 جنيهًا. 

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في شركة الوادي

- كما تسجل أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في شركة الوادي 28 جنيهًا.

اقرأ المزيد:

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 2-9-2023 في بورصة الدواجن.. استقرار ملحوظ

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم.. انخفاض الكتاكيت 

أسعار الكتاكيت تتراجع في بورصة الدواجن.. الأبيض بـ10 جنيهات والبلدي بـ3

أسعار الكتاكيت تتراجع في بورصة الدواجن.. البلدي بـ4 جنيهات

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن.. والساسو بـ 12 جنيها

أسعار الكتاكيت والبط والرومي في بورصة الدواجن اليوم
بقلم مريم حنفي