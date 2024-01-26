«السياحة»: 50 ألف جنيه ضمان مالي لحصول حامل تأشيرة الزيارة للسعودية على الباركود

كشف أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن المقترح الذي يتم دراسته حاليا بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة لتنظيم عملية سفر حاملي تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية للمملكة العربية السعودية، تضمن تنظيم تلك التأشيرات من خلال برنامج مُحدد به مواعيد السفر والعودة يتم تسجيله عبر البوابة المصرية للعمرة، فضلاً عن تحصيل مبلغ من 50 إلى 90 ألف جنيه، من كل شركة سياحة تٌصدر باركود لحامل تلك التأشيرة.

ضمان حقوق المواطنين

وأضاف أحمد وحيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يتم تحصيل مبلغ مالي يتراوح من 50 إلى 90 ألف جنيه من كل شركة سياحة تصدر باركود لحامل تأشيرات السياحة، والزيارة الشخصية للمملكة العربية السعودية؛ بهدف حماية حقوق حامل تلك التأشيرة، في حال إخلال شركة السياحة التي تصدر باركود بوابة العمرة ببنود البرنامج المُدرج على البوابة، وأيضًا ضمان عودة المٌسافر وفقا للمواعيد المٌحددة بالبرنامج.

آلية استرداد قيمة الضمان

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أنه بمجرد عودة حامل تأشيرة الزيارة الشخصية والسياحية من المملكة العربية السعودية في الموعد المقرر له وعدم تقديمه لأي شكاوى ضد الشركة التي أصدرت باركود «بوابة العمرة»، له تسترد الشركة قيمة الضمان المالي الذي دفعته.