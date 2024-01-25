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بنك خاص يطرح شهادة جديدة مرتفعة العائد

كتب:

منة العشماوي
05:05 م | الخميس 25 يناير 2024
شهادة جديدة

شهادة جديدة

طرح بنك المشرق مصر، شهادة جديدة بعائد مرتفع يصل إلى 21% مدة الـ3 سنوات، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

وبحسب الموقع الرسمي لبنك المشرق مصر، يتيح البنك على الشهادة الجديدة ذات العائد 21% سنويًا الذي يصرف شهريًا، الحصول على قرض أو تسهيل بحد أقصى 95% من إجمالي قيمة الشهادة.

تفاصيل الشهادة الجديدة

يمكن الاسترداد ولكن بعد مرور 6 أشهر من تاريخ شراء الشهادة، والشهادة متاحة  للمصريين والأجانب، ولشراء الشهادة يحتاج العميل لحساب جاري ساري، وحد أدنى للإيداع ألف جنيه، ونموذج الطلب.

ويذكر عمل عدد من البنوك الخاصة على طرح شهادات جديدة بعائد مرتفع، بعد أن أعلن أكبر بنكين حكوميين الأهلي المصري ومصر في بداية شهر يناير طرح شهادات مدة العام بعائد الأعلى في القطاع المصرفي 27% يصرف في نهاية المدة، و23.5% سنويًا يصرف شهريًا، ويتيح البنكين إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة وإصدار بطاقات ائتمانية.

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بقلم منة العشماوي