أعلى شهادة ادخار في مصر بعائد 250%.. اعرف التفاصيل.. عاجل

يقدّم البنك الأهلي الكويتي مصر، أعلى شهادة ادخار مدة الـ10 سنوات بعائد تراكمي يصل إلى 250% يصرف نهاية المدة، بعائد 9.59% سنويًا.

شهادة البنك الأهلي الكويتي بعائد مرتفع

وبحسب البنك الأهلي الكويتي مصري، تصدر الشهادة بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها، مع إمكانية الاسترداد بعد 12 أشهرا من تاريخ الشراء حسب جدول الاسترداد المعلنة.

ويتم إضافة العائد تلقائيا في نهاية مدة الشهادة عند الاستحقاق على الحساب الجاري أو التوفير، ويوفر البنك إمكانية الاقتراض حتى 95% من قيمة الشهادة.

والشهادة متاحة للأفراد الطبيعيين فقط سواء مصريين أو أجانب، يتيح البنك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت مجانًا.

شهادة بعائد تراكمي

وسبق وأعلن البنك الأهلي الكويتي قبل أيام، طرح شهادة بعائد تراكمي 75% مدة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها والعائد السنوي 18.8%، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بقيمة 95% والاسترداد يكون بعد مرور 6 أشهر من اليوم التالي للشراء.

وجاء ذلك بعد طرح أكبر بنكين حكوميين الأهلي المصري ومصر لشهادات مدة العام بعائد مرتفع 27% يصرف نهاية المدة و23.5% سنويًا يصرف شهريًا.