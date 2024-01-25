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«التجاري الدولي»: إتاحة الشهادات الجديدة لحين تحقيق الحصيلة المستهدفة

كتب:

منة العشماوي
02:32 م | الخميس 25 يناير 2024
الشهادات الجديدة

الشهادات الجديدة

كشفت مصادر مطلعة في البنك التجاري الدولي CIB، عن الموقف من وقف طرح الشهادات الجديدة التي تمّ طرحها منذ أيام، مدة الـ3 سنوات، بعوائد 22%، و21% و20%.

وذكرت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ الشهادات الجديدة لا تزال مستمرة، وسيظل باب شراء الشهادات مفتوحًا لحين تحقيق الحصيلة المستهدفة من الطرح، ولم يحدد بعد متى ستنتهي.

أهم المعلومات عن الشهادات الجديدة

- مدة الشهادات 3 سنوات.

- شهادة بريميم بعائد 22% والحد الأدنى للشراء 5 ملايين جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

- شهادة بلس 21% والحد الأدنى للشراء مليون جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

- شهادة بريم بعائد 20%، والحد الأدنى للشراء 100 ألف جنيه  ومضاعفات الألف جنيه.

الشهادات الجديدة من البنك التجاري الدولي

- يتيح البنك التجاري الدولي إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة.

- العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

- يتم احتساب العائد من اليوم التالي لشراء الشهادة.

- الشهادات الجديدة من البنك التجاري الدولي CIB، أسمية غير قابلة للتحويل أو التداول ويتم صرفها لصاحبها.

وكان البنك التجاري الدولي عمل على طرح الشهادات الجديدة بعد أسابيع من طرح أكبر بنكين حكوميين الأهلي المصري ومصر، شهادات بعائد 27% و23.5%، الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي. 

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بقلم منة العشماوي