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محافظ قنا: انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي

كتب:

رجب آدم
05:24 م | الخميس 25 يناير 2024
محافظ قنا

محافظ قنا

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بجميع قرى ومراكز المحافظة، بدءًا من بعد غدا السبت، وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية بالمحافظة والتي تمثل جزءً من الأمن الغذائي المصري ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية.

الأطباء البيطريين 

وأضاف «الداودي» أنه تم تكليف المسئولين بالوحدات المحلية للمدن والقرى بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين لضمان تنفيذ الحملة على الوجه الأمثل، لافتا إلى أن الدولة تبذل جهودا حثيثة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

مرض الجلد العقدي

من جانبه ناشد الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، المزارعين بضرورة الاستجابة للفرق البيطرية القائمة على تنفيذ الحملة، وتحصين رؤوس الماشية من أجل القضاء على مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام حفاظا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية.

وأكد يوسف، أن الفِرق البيطرية سوف تطرق منازل المربين لفحص الماشية وتحصينها، فضلا عن تقديم التوعية الإرشادية اللازمة لهم للحد من انتشار المرض.

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بقلم رجب آدم