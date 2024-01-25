رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

خالد الجندي: موسوعة رؤية للفكر المستنير 16 كتابا في مجلد واحد بمعرض الكتاب

كتب:

منتصر سليمان
05:39 م | الخميس 25 يناير 2024
الشيخ خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي

قال الداعية الإسلامي خالد الجندي، إن الهيئة المصرية العامة للكتاب والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أقامت احتفالية للإصدار رقم 200 من سلسلة رؤوية للفكر المستنير بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتم خلال الاحتفالية تكريم كبار الكتاب المشاركين في «سلسلة رؤية».

وأضاف خلال برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «DMC»، قائلًا: «هذا المهرجان الثقافي تقوم فيه وزارة الأوقاف بتغذية القارئ المسلم بالفكر المستنير الوسطي، وبمجموعة هائلة من الإصدارات».

وتابع: «موسوعة رؤية عبارة عن 16 كتابا في مجلد واحد، تتحدث عن الكمال والجمال في القرآن الكريم، ومهارات التواصل الدعوي في السنة النبوية، الخطاب، الموعظة، الوصايا، الرسائل، والكليات الست وهي حفظ الدين والوطن والنفس والمال والعقل، بناء الوعي، فقه الحياة السياسية، فلسفة الحرب والسلام، الشأن العام، مقال في التجديد، التعددية السياسية، والسلطات الموازية، عقد المواطنة، فن الخطابة، أسماء الله الحسنى، فلسفة الحياة والموت، فن المقدمات والخواتيم، خواتيم وخلاصات». 

اقرأ المزيد:

خالد الجندي: نرتجف عندما نقرأ القرآن أمام ابنة الشيخ طنطاوي

الشيخ خالد الجندي: التبرع بالدم لأهل فلسطين جهاد

الشيخ خالد الجندي: هؤلاء الناس يرضى الله عنهم لهذه الأسباب

الشيخ خالد الجندي: هذه علامات حب الله للعبد

الشيخ خالد الجندي يكتب: التفاؤل في حياة المصطفى

الشيخ خالد الجندي: الهجرة النبوية أهم قرار في الإسلام
بقلم منتصر سليمان