أماكن سقوط الأمطار المتوقعة غدا.. غزيرة بنسبة حدوث 60% ورياح شديدة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة، خلال الأيام المقبلة، وحذرت من التقلبات الجوية وعدم استقرار الطقس، وخاصة على غرب البلاد.

أماكن سقوط الأمطار المتوقعة غدا

وبالنسبة لأماكن سقوط الأمطار المتوقعة غدًا، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن يوم الاثنين يشهد سقوط أمطار بنسبة حدوث 60% تقريبا، تغزر مساءً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وتابعت الهيئة أنه تتساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشرقية وتكون خفيفة مساءً على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20% تقريبا على فترات متقطعة.

أمطار متفاوتة الشدة تضرب البلاد الأيام المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار المتوقعة يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، حيث تتساقط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 60:50% تقريبا، تغزر أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

ولفتت الهيئة إلى أنه تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50:30% تقريبا، على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مشيرة إلى أنه يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

رياح شديدة مثيرة للرمال والأتربة

وحددت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من يوم الأربعاء حتى يوم السبت، حيث تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50:40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه تنشط الرياح يوم الأربعاء على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، بينم تنشط الرياح يوم الخميس على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، لذا نصحت المواطنين باتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، متمنية السلامة للجميع.

«الأرصاد» تحذر من التقلبات الجوية

وحذرت الهيئة من التقلبات الجوية غدًا، حيث يسود طقس غير مستقر، وخاصة على غرب البلاد يوم الاثنين يمتد إلى باقي الأنحاء يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه تتساقط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، وانخفاض في درجات الحرارة على كل الأنحاء بقيم تتراوح من 5:4 درجات مئوية، ونشاط للرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.