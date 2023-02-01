أنشطة مكثفة بالكنيسة الأرثوذكسية قبل صوم يونان.. بينها كرنفال لـ1000 طفل

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عدد من الفاعليات التى تتنوع بين القداسات والاجتماعات وذلك قبل صوم اليونان الذي يبدأ يوم 6 من الشهر الجاري، وسلط المركز الإعلامي للكنيسة الضوء على تلك الأنشطة من خلال عدد من البيانات عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

لقاءات الكهنة

نظمت إيبارشية السويس لقاءً لمجمع كهنة الإيبارشية وأسرهم، الاثنين والثلاثاء الماضيين، في مزرعة العجايبي بالعبور التابعة للإيبارشية.

وصلى الأنبا بموا أسقف إيبارشية السويس، القداس الإلهي، وعقب القداس ألقى محاضرة مع الآباء وأسرهم، وعقد اللقاء الشهري مع الآباء الكهنة.

كما نظمت إيبارشية منفلوط لقاءً خاصًا لمجمع كهنة الإيبارشية وزوجاتهم بعنوان «رَافِقْ هذِهِ الْمَرْكَبَةَ»، في دير الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط، وبحضورالأنبا ثاؤفيلس أسقف الإيبارشية ورئيس الدير.

هذا واستضاف اللقاء الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات.

كرنفال بمشاركة 1000 طفل

فيما نظمت لجنة الطفولة بإيبارشية أبو قرقاص الكرنفال الثاني لأطفال الإيبارشية، على مدار يومي أمس وأمس الأول، ببيت مار مينا للمؤتمرات بقرية منهري، التابعة للإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية.

جاء الكرنفال بعنوان «إيسو خرستو»، وشارك فيه حوالي 1000 طفل من 15 كنيسة من كنائس الإيبارشية من سن حضانة إلى الصف السادس الابتدائي.

وتضمن البرنامج فقرات توعوية وتجارب علمية وعروض مسرحية وترانيم مصحوبة بالحركات، ومحطات ترفيهية وألعاب رياضية وأعمال فنية تدور حول شخصية ربنا يسوع المسيح.

وصلى الأنبا مكسيموس الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين، صباح أمس، القداس الإلهي بكنيسة القديس مار مرقس الرسول بمنطقة النزهة 2 أبو رجيلة، التابعة لكنائس القطاع، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته 100 من أبناء كنائس القطاع في رتبة إبصالتس (مرتل).