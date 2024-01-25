آخر تحديث لأسعار الحديد خلال التعاملات المسائية اليوم.. الطن بكام؟

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن أسعار الحديد في مصر اليوم الخميس 25-1-2024، وظهر مؤشر الحديد في حالة تذبذب خلال التعاملات المسائية اليوم، وسجل طن الحديد الاستثماري عند 45 ألف جنيه للمستهلك.

سعر حدید عز

وسجل سعر طن حديد عز اليوم بـ47 ألفا و400 جنيه تسليم أرض المصنع، وجاءت أسعار الحديد كالتالي:

سعر حدید المصریین اليوم

- سجل سعر حديد المصريين اليوم نحو 42 ألفا و200 جنيه.

- حديد المراكبي سجل 42 ألفا و500 جنيه.

بلغ سعر حديد عطية 42 ألفا و400 جنيه.

- حديد العشري سجل 42 ألفا و200 جنيه.

- بلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم 42 ألفا و800 جنيه للطن.

- سجل سعر طن حديد العتال 42 ألفا و400 جنيه.

- وصل سعر حديد المعادي نحو 42 ألفا و300 جنيه.

- سجل حديد الكومي 42 ألفا و300 جنيه.

أسعار الحديد العالمية اليوم

وسجلت أسعار الحديد اليوم السبت عالميا، حسب آخر تحديث للأسعار، فإن متوسط سعر حديد التسليح اليوم خلال التعاملات المسائية بلغ 558 دولارا للطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم، فوصل إلى 508 دولارات للطن الواحد.