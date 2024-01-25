أمين الفتوى: حفظ الأمن في الوطن بوابة الإيمان (فيديو)

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، إن حب الوطن فرض أقره الإسلام، لافتا إلى أن حب الوطن يحفظ مقاصد الإسلام ونعم الله على عباده.

وتابع أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»: «حفظ النفس والعقل والنسل والعرض والمال، خمس مقاصد وأمر الإسلام بحفظهم، وهذا لا يتحقق إلا بحفظ الوطن، الذي يعتبر وعاء جامعا لهذه المقاصد».

وأضاف، أن الحفاظ على الوطن هو أهم وسيلة للحفاظ على مقاصد الإسلام والأمن الموجود في الوطن هو البوابة الكبيرة للإيمان.