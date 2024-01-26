أذكار بعد صلاة الفجر.. رددها من أجل يوم مبارك

الأذكار بعد صلاة الفجر لها أهمية كبيرة في حياة المسلم، خاصة وأنها تقرب المسلم من الله تعالى، فالذكر هو أفضل الأعمال التي تقرب العبد من ربه، ولهذا فإن الأذكار بعد الفجر من أعظم الأعمال التي يمكن للمسلم أن يقوم بها، ويحرص المسلمون على أذكار بعد صلاة الفجر لبداية يوم جديد.

أهمية الـ أذكار بعد صلاة الفجر

الـ أذكار بعد صلاة الفجر تحمي المسلم من الشيطان، فالشيطان ينشط في وقت الصباح، ولهذا فإن الأذكار بعد الفجر تحصن المسلم من شر الشيطان، وتمنعه من الوسوسة له، كما أنها تفتح أبواب الرزق، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من قال حين يصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، عشر مرات، فإن الله تعالى يدفع عنه 100 نوع من البلاء، أيسرها هم القلب».

وتدفع الأذكار البلاء، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من قال حين يصبح وحين يمسي: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات، لم يضره شيء»، وتريح القلب: فالذكر يدخل السعادة والطمأنينة إلى القلب، ويزيل عنه القلق والحزن.

أذكار بعد صلاة الفجر

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم العديد من الأذكار التي يسن للمسلم أن يرددها بعد صلاة الفجر، ومن أهم هذه الأذكار ما يلي:

التكبير ثلاثًا وثلاثين، والتسبيح ثلاثًا وثلاثين، والتحميد ثلاثًا وثلاثين، ثم يختم بقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير».

قراءة آية الكرسي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت».

قراءة سورة الإخلاص، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء».

الدعاء بدعاء الصباح، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من دعا بهذه الدعوات حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات فقد استجاب الله له دعوته».