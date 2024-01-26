هبوط جديد في أسعار السمك البلطي بالأسواق والمحلات.. اعرف التفاصيل

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء هبوط ملحوظ في أسعار السمك اليوم الجمعة 25-1-2024 بنحو 8 جنيهات لكيلو البلطي مقارنة بأسعار أمس، إذ يُباع بـ48 جنيها في الأسواق والمحلات للمستهلك بدلا من 56 جنيها، بالنسبة للبلطي ذات الوزن الخفيف أو الصغير

ترصد «الوطن» أسعار السمك اليوم الجمعة 25-1-2024 في الأسواق والمحلات، كما يلي.

أسعار السمك البلطي

- يتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 48 إلى 56 جنيهًا بالنسبة للبلطي ذات الحجم الخفيف.

- يتراوح سعر الجمبري بين 125 و305 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو فليه البلطي في الأسواق بين 48 و198 جنيهًا.

- سعر كيلو السبيط والكاليماري يتراوح بين 209 و285 جنيها.

- يتراوح سعر الكابوريا بين 68 و225 جنيها.

أسعار سمك البوري

- يتراوح الدنيس بين 88 و218 جنيها.

- يتراوح سعر المكرونة السويسي بين 68 و127 جنيها.

- يتراوح سعر قشر البياض بين 78 و98 جنيهًا.

- سعر كيلو الثعابين يتراوح بين 55 و148 جنيهًا.